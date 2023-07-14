Отримала гроші та "кинула": ворожка та адвокат виманили у клієнта понад 300 тисяч доларів США
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці викрили ворожку з Тернопільщини та адвоката з Києва на підбуренні до надання хабаря та заволодінні шаленою сумою грошей від одного із клієнтів. Їм обом на Буковині повідомили про підозру.
Таким щедрим клієнтом ж виявився фігурант кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів. За допомогою ворожки він хотів допомогти і собі, і своєму родичеві.
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Не езотеричні послуги гадалки
Слідство встановило, що ворожка, яка є мешканкою Тернопільщини пообіцяла чоловіку вирішити питання припинення відносно нього кримінального переслідування. Однак для цього вона хотіла звернутися аж ніяк не до духів чи інших потойбічних сил, а до впливових людей.
Звісно, за таку послугу не з прайсу ворожка вимагала відповідні кошти. Як повідомили в Офісі генпрокурора, з січня по травень цього року жінка спільно з іншими особами одержали від чоловіка 300 тисяч доларів США.
Однак за весь цей час ані ворожка, ані інші особи жодних домовленостей не виконали.
Окрім того, за порадою підозрюваної чоловік звернувся й до столичного адвоката, щоб допомогти своєму родичеві, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів, уникнути кримінальної відповідальності. Той запропонував зробити це в обхід закону за хабар.
Захисник підбурив чоловіка надати слідчому 10 000 доларів США. При цьому запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Коли ж адвокат отримав обумовлену суму, його затримали правоохоронці.
"Наворожила" собі та спільникам до 12 років тюрми
Сьогодні за процесуального керівництва Чернівецької облпрокуратури і горе-ворожці, і адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбуренні до надання неправомірної вигоди. Своїми діями вони порушили:
- частину 4 статті 190 ККУ "Шахрайство",
- частину 4 статті 27,
- частину 3 статті 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".
Зауважимо, що через такі дії жінки та поради адвоката підозрювані можуть опинитися за ґратами на тривалий термін. Згідно з Кримінальним кодексом України підозрюваних можуть позбавити волі на строк до 12 років.
Наразі ж тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших причетних до вчинення правопорушень осіб. Досудове розслідування та оперативний супровід проводить Нацполіція.