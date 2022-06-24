Ворожої техніки стало менше: в Росії розбився військовий літак Іл-76

У Росії розбився стратегічний авіалайнер літак Іл-76. Вже відомо про кількох загиблих, поміж тих, хто був на борту. Наразі вже відомо, яку причину аварії озвучила влада країни-терориста.

Загалом на борту було кілька осіб. Частина з них вижили, проте потрапили до лікарні у вкрай критичному тані. Про це повідомили російські ЗМІ в ніч на 24 червня.

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Іл-76 розбився після вильоту з Рязані

Одразу після інциденту стало відомо про 2 загиблих. Ще 4 травмованих забрали карети швидкої. Проте згодом написали, що загиблих вже троє, а поранених – шестеро. Судно летіло з Оренбурга до Бєлгорода. А в Рязані мало ненадовго приземлитися для дозаправки.

Пожежа після аварії Іл-76 у Росії 24 червня: дивіться відео

Проте одразу після зльоту Іл-76 впав на поле біля житлових будинків. Там почалася масштабна пожежа та на місце прибули кілька загонів рятувальників.

Російський Іл-76, який розбився біля Рязані / Фото телеграму Shot

На записах із місця помітно, що на момент приїзду рятувальників, що літак повністю палав ще до приїзду рятувальників.

Рятувальники біля розбитого Іл-76 у Рязані: дивіться відео

Як це пояснили влада Росії

У їхньому міноборони сказали, що нібито це був лише навчальний політ. Мовляв, пілоти виявили несправність двигуна та вирішили приземлитися на ґрунт. Але, як видно на кадрах з місця, приземлення не надто вдалося. Адже в судна не лише відламалися шасі та розбився корпус, а й передня частина відлетіла та перекинулася.

Далеко не перший випадок

У Росії після початку вторгнення почали активніше використовувати свою авіацію та почали нерідко траплятися такі "несправності двигуна". Перший такий гучний випадок стався ще 12 березня в Ростовській області. Там впав на вильоті з аеродрому елітний військовий гелікоптер Ка-52, який перевозив боєприпаси.

А за кілька тижнів до Іл-76, було одразу кілька таких випадків. Зокрема, 17 червня в Бєлгородській області впав штурмовик Су-25. невдовзі стало відомо, що ним теж керував екіпаж, який не мав відповідного досвіду. А 25 червня теж розбився під час "навчально-тренувального польоту" такий же Су-25 в Ростовській області.

Детальніше – як стало відомо про аварію Су-25 в Ростовській області: дивіться відео