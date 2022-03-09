У Ворзелі є будинок малятка, буде спецоперація з евакуації діток та працівників, – Верещук
У будинку малятка у Ворзелі зараз перебувають діти та працівники. Там відбудеться спецоперація з їхньої евакуації.
Через це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликала окупантів припинити вогонь. Про це Ірина Верещук заявила 9 березня, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу На Київщині гуманітарна катастрофа: окупанти вдаються до мародерств та знущань
Наразі в будинку малятка перебуває 55 дітей та 26 медичних працівників.
"Це окрема спецоперація, яка буде проводитися по евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо ЗС РФ дотриматися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 до 21, як ми і домовлялися," – каже міністерка.
Звернення Ірини Верещук: дивіться відео