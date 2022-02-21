Восени в Києві почнуть будувати Музей Революції Гідності, його завершать у 2023 році

У поточному році в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде розпочато зведення Музею Революції Гідності, а завершиться будівництво не пізніше кінця 2023-го, поінформував координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський. Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів. До кінця 2023 всі роботи мають бути завершен", – повідомив Тимошенко в мережі Facebook.

Музей об'єднає відразу декілька окремих проєктів та експозицій. Серед них, зокрема, "Штурм пагорбу" – зигзагоподібний підйом, що веде від Меморіалу Небесної Сотні; "Дім Свободи" – проєкт, що охопить основну частину лівого крила; "Йолка" – окрема конструкція заввишки близько 5 метрів.

Музей також включатиме фондосховище, атріум, оглядовий майданчик, дитячий музей тощо.

Загальна площа об'єкту становитиме 24 587 метрів квадратних, приблизно третина музею припадатиме на виставкові зали.

Нагадаємо, що цьогоріч в рамках програми "Велике будівництво" буде реалізовано 715 об'єктів у 24 областях України, зауважив її кординатор, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.