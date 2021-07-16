Восени повернемося до легалізації медичного канабісу, – Кравчук

Парламент провалив голосування за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Втім вже у вересні депутати повернуться до розгляду цього питання.

Восени парламент розгляне документ з певними змінами. Про це розповіла заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі програми "Перехресний допит".

До теми Рада не підтримала легалізацію медичного канабісу

Продовжимо працювати, – Кравчук про легалізацію медичного канабісу

Вона відзначила, що під час наступної сесії депутати шукатимуть формулу проходження через Верховну Раду законопроєкту, який викликатиме вже не такі величезні дискусії. Це питання буде розглянуто через постанови.

Можливо, у тексті не мовитиметься про вирощування рослини, але буде прописано можливість імпортування сировини і виробництва ліків в Україні. Це дозволить зробити їх значно дешевшими.

Ми будемо продовжувати працювати у вигляді постанов. Є вже рішення, ми розширимо кількість препаратів, які імпортуються. Бо в рішенні за міністра Степанова було близько 3 препаратів, які коштують по тисячі доларів,

– наголосила Кравчук.

І додала, якщо постанову приймуть, українці отримують більш розширений перелік ліків, які зможуть придбати в аптеках. До того ж нардепи працюватимуть над тим, аби законопроєкт набрав необхідні 226 голосів.

Вона також зауважила, в Україні існує чорний ринок медикаментів з медичним канабісом. "Люди теж мають розуміти, те, що переважно приймають онкохворі, хворі на епілепсію чи постравматичний синдром – це пігулки, пластирі, олія", – пояснила вона.

Кравчук прокоментувала легалізацію медичного канабісу: відео

Легалізація медичного канабісу в Україні: останні новини

Депутати 13 липня 2021 року провалили голосування за законопроєкт № 5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу. За відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи, а набрати потрібно було принаймні 226 голосів.

Серед тих, хто не підтримав документ – "Батьківщина" та депутатська група "Довіра".

У разі схвалення законопроєкту пацієнти в Україні отримали б доступ до лікування й полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.

У яких країнах легалізований медичний канабіс / Інфографіка 24 каналу