Росіяни заявили про захоплення Воскресенки на Запоріжжі: у ЗСУ відповіли промовистим відео

Російське міноборони повідомило про захоплення Воскресенки на Запоріжжі. У Центрі протидії дезінформації спростували заяву окупантів.

У ЦПД наголосили, що заяви росіян про нібито захоплення Воскресенки Запорізької області не відповідають дійсності.

Хто контролює Воскресенку на Запоріжжі?

Угруповання військ "Південь" повідомило, що Воскресенка розташована більш ніж за 20 кілометрів від лінії фронту.

На підтвердження цього військові 142-ї окремої механізованої бригади записали відео в самому населеному пункті та розгорнули там український прапор.

Воскресенка на Запоріжжі – під контролем ЗСУ: дивіться відео

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що до кінця жовтня росіяни планували прорвати українську оборону, однак не змогли цього зробити.

Тепер окупанти намагаються створити для свого командування хибне враження щодо просування в напрямку Запоріжжя.

Насправді ж Воскресенка розташована далеко від передової, у глибокому тилу українських сил.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російське командування знову намагається видати бажане за дійсне та перебільшити свої успіхи на фронті.

Нагадаємо, за даними 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ, з вересня до жовтня 2026 року кількість російських штурмів на Гуляйпільському напрямку зросла втричі.

Найважча ситуація поблизу Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського. Ці населені пункти розташовані за 5 – 13 кілометрів від Гуляйполя. Російські війська намагаються зосередити там більше військових і техніки, щоб надалі просуватися на захід.

Змінилася і тактика окупантів. Якщо раніше вони проникали на українські позиції переважно групами по двоє – троє, то тепер дедалі частіше діють поодинці.