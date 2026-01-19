У Києві лікарці повідомили про підозру через смерть 8-річної дитини

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 39-річній лікарці-педіатру приймального відділення однієї зі столичних лікарень. Її звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть 8-річної дитини.

Лікарка й надалі продовжує працювати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У чому звинувачують лікарку?

У грудні 2022 року до лікарні доставили дівчинку з проблемами дихання. Лікарка не провела потрібне обстеження, не встановила правильний діагноз тане почала лікування. Також дитину не перевели в реанімацію, хоча це було необхідно. Саме через це вона не мала шансів вижити.

Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті стали ускладнення через двобічну пневмонію та сепсис.

Зверніть увагу! Дії лікарки кваліфікували за частиною 2 статті 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником, що спричинило смерть дитини.

Лікарка й надалі продовжує працювати, проте – уже в лікарні в іншому місті.

