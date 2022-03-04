Востаннє бачив таке у Чечні, але масштаби війни в Україні у рази більші, – військовий журналіст

Французький військовий кореспондент Патрік Шовель, який має 50 років досвіду роботи під час воєн, без роздумів назвав Володимира Путіна божевільним. А масштаби війни в Україні вважає у рази більшими, ніж у Чечні.

Французький військовий кореспондент та документаліст Патрік Шовель порівняв війну в Україні із війною у Чечні. Він має більш ніж повне на це право, адже вже 50 років працює у гарячих точках по всьому світу, є автором репортажів із 34 воєн, 7 разів зазнавав поранень.

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"Востаннє бачив таке у Чечні"

Так от, Шовель без роздумів назвав російського диктатора Путіна божевільним – бо він ризикує розв’язати третю світову. Щодо Чечні – за словами журналіста, війна в Україні куди масштабніша. У рази.

Ми є свідками злочину і єдина наша зброя – це преса, щоб показати погані речі, які відбуваються. Востаннє я бачив таке у Грозному, у Чечні, коли росіяни прийшли туди. Такий же сценарій зараз в Україні, але масштаби війни у рази більші,

– сказав Шовель.

Він нагадав, що у Чечні росіяни так само бомбили цивільних. І всі пояснення дій Росії базувалися на величезній брехні: "Те, що говорить Путін – неправда, це просто якась маячня".

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