Росія намагалася прорвати оборону ЗСУ у 4 населених пунктах на Харківщині

Ворог активізувався на півночі Харківської області. За останню добу окупанти спробували прорвати там українську оборону.

Про активність росіян на Південно-Слобожанському напрямку розповіли в Угрупованні об'єднаних сил, передає 24 Канал.

Що відомо про спробу прориву росіян на півночі Харківщини?

Так, 17 січня загарбники спробували реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати українську оборону у Вовчанську та у бік Графського, Вовчанських Хуторів й Зибиного.

Де Росія намагалася прорватися на Харківщині: дивіться на карті

Окрім того, противник атакував позиції наших військ в напрямку Дегтярного та Круглого.

Зверніть увагу! Дегтярне та Кругле – населені пункти, розташовані на півночі Харківської області на кордоні з Бєлгородською областю Росії. Там бойових дій не зафіксовано.

Де Дегтярне і Кругле на карті

Українські підрозділи своєю чергою вживають заходи, аби недопустити погіршення тактичного положення.

Інститут вивчення війни тим часом цитує російського військового блогера, пов'язаний із Північним угрупованням військ Росії. Той заявив, що окупанти нарощують активність поблизу Липців – на ділянці фронту, яка залишалася відносно неактивною з літа 2025 року.

Де розташовані Липці: дивіться на карті

Що задумав ворог на півночі Харківщини?