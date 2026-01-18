Росія намагалася прорвати оборону ЗСУ у 4 населених пунктах на Харківщині
- 17 січня російські війська намагалися прорвати українську оборону в Вовчанську та в напрямку Графського, Вовчанських Хуторів і Зибиного.
- Противник також атакував позиції ЗСУ в напрямку Дегтярного та Круглого.
Ворог активізувався на півночі Харківської області. За останню добу окупанти спробували прорвати там українську оборону.
Про активність росіян на Південно-Слобожанському напрямку розповіли в Угрупованні об'єднаних сил, передає 24 Канал.
Що відомо про спробу прориву росіян на півночі Харківщини?
Так, 17 січня загарбники спробували реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати українську оборону у Вовчанську та у бік Графського, Вовчанських Хуторів й Зибиного.
Де Росія намагалася прорватися на Харківщині: дивіться на карті
Окрім того, противник атакував позиції наших військ в напрямку Дегтярного та Круглого.
Зверніть увагу! Дегтярне та Кругле – населені пункти, розташовані на півночі Харківської області на кордоні з Бєлгородською областю Росії. Там бойових дій не зафіксовано.
Де Дегтярне і Кругле на карті
Українські підрозділи своєю чергою вживають заходи, аби недопустити погіршення тактичного положення.
Інститут вивчення війни тим часом цитує російського військового блогера, пов'язаний із Північним угрупованням військ Росії. Той заявив, що окупанти нарощують активність поблизу Липців – на ділянці фронту, яка залишалася відносно неактивною з літа 2025 року.
Де розташовані Липці: дивіться на карті
Що задумав ворог на півночі Харківщини?
- На початку 2026 року очільник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, які цілі росіяни мають на Харківщині та півночі Донеччини. За словами майора, ворог має на меті обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп'янська, пройти до Лимана та провести інфільтрацію в саме місто.
- Нагадаємо, що росіяни протягом минулого року намагалися захопити Вовчанськ, але крім просувань в центральній частині міста не досягли нічого. Водночас ворог прорвав кордон в районі сіл Одрадне, Бологівка і Строївка та окупував їх. Таким чином окупована зона в прикордонні збільшилася.
- У грудні Росія заявила про повне захоплення Вовчанська. Однак це неправда. Місто насправді не перебуває під повним контролем жодної зі сторін. 80% Вовчанська є сірою зоною, де тривають боєзіткнення між українськими та російськими військами.