Вовчанськ вщент зруйнований, тривають важкі бої, – ОТУ "Харків" про ситуацію в місті

У місті Вовчанськ, що у Чугуївському районі Харківської області, тривають запеклі бої проти російських загарбників. Ворог фактично повністю зруйнував населений пункт.

Однак українські захисники продовжують стримувати ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгена Романова в етері телемарафону.

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Яка ситуація у Вовчанську

У Вовчанську продовжуються тяжкі бої. Вони точаться у вщент зруйнованому місті. Українські військовослужбовці продовжують вести там оборону,

– розповів спікер ОТУ "Харків".

За його словами, на території Харківської області російські загарбники посилили використання авіації, завдаючи ударів по українських військових як керованими бомбами, так і некерованими авіаційними ракетами. Бої ведуться на руїнах будинків.

Таким чином окупанти намагаються знищити оборонні позиції наших військових. Також зазвичай після таких авіаударів росіяни заводять поповнення, оскільки під час штурмів у Вовчанську вони втрачають велику кількість особового складу.

До слова, прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ. На кадрах видно масштабні руйнування. Повсюди розвалені будівлі та густий дим. За словами бійців, від міста залишилися лише руїни – відео за посиланням.