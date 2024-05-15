Окупанти займають позиції на вулицях Вовчанська, тривають активні бої, – поліція

Правоохоронець Олексій Харківський розповів, що ситуація у Вовчанську складна. Зокрема, там тривають активні бої.

На опублікованому відео чутно звуки пострілів. Головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський розповів, що окупанти займають позиції на вулицях міста, пише 24 Канал.

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Що відбувається у Вовчанську

Правоохоронець розповів, що поліція станом на 15 травня 2024 року перебуває у місті та допомагає місцевим людям евакуюватись.

Тривають активні бої. Ми евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація у Вовчанську – вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста. Тому, люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо,

– сказав патрульний.

Що розповів Олексій Харківський про ситуацію у Вовчанську: дивіться відео

Олексій Харківський перед цим розповідав у ефірі телемарафону, що російські загарбники станом на 15 травня займають позиції на крайніх вулицях північної околиці Вовчанська. Також вороги зруйнували місто керованими авіаційними бомбами (КАБами) та артилерією.

Правоохоронець пояснив, що будинки, навіть якщо вціліли, то залишились без вікон та даху. Тобто там розбито майже 80 – 85% міста

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