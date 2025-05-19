На вулицях Запоріжжя помітили вовка: його зловили та повернули власниці

В Запоріжжі на території Хортинського району помітили вовка. Він начебто втік з приватної території, перестрибнувши через огорожу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУНП в Запорізькій області в понеділок, 19 травня.

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У Запоріжжі вовк гуляв містом

Правоохоронці повідомили, що до них надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що на території Хортицького району був помічений вовк.

Упродовж кількох годин поліцейські виявили місцезнаходження тварини та контролювали ситуацію до прибуття власниці. Жінка швидко прибула на місце, помістила тварину до клітки та перевезла до місця постійного утримання,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вовк живе у приватному вольєрі вже 11 років. Його власниця має всі необхідні дозвільні документи на утримання дикої тварини.

Поліція звернулася до власників диких та екзотичних тварин із застереженням: забезпечуйте належні умови утримання, перевіряйте цілісність огорож та вольєрів. Навіть приручена тварина залишається хижаком і може становити небезпеку для оточення у разі втечі.