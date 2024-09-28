Російського воєнкора Романова ледь не вбило FPV-дроном на Курщині: епічне відео

Операція ЗСУ у Курській області триває. У ЦПД показали відео, як український дрон ледве не "вполював" російського воєнкора.

Нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко натякнув на вдалі дії Сил оборони у Курській області, які залишають російських воєнкорів без коментарів.

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FvP-дрон майже "мінусував" російського воєнкора

Тепер Коваленко поширив відео, на якому один із так званих воєнкорів в останню хвилину уникнув перетворення на глядача Кобзона. В автомобіль пропагандиста Володимира Романова ледве не вдарив FVP-дрон. Як пишуть російські телеграм-канали, цей небезпечний момент трапився 26 вересня біля селища Кульбаки Глушківського району на Курщині.

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До слова, Романов прославився тим, що після прориву ЗСУ у Курській області назвав бійців підрозділу "Ахмат" "тіктокерами", які "стоять за строковиками", а через два дні був змушений опублікувати відео з вибаченням. Також цей самий воєнкор на початку вересня заявив, що росіянам не вдасться вибити ЗСУ з Курській області до кінця війни.

Нагадаємо, що всередині вересня окупанти пішли у контрнаступ на Курщині, однак провалили його.