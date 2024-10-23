Воєнна розвідка Росії планувала кривавий теракт у Києві: агентів спіймали

Москва готувала теракт у Києві з великою кількістю жертв. СБУ вдалося запобігти трагедії.

Як повідомили у Службі безпеки, в Україні затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій і підірвати його у столиці.

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Що планувало російське ГРУ

Зазначається, що метою росіян була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

Для вчинення теракту розвідка країни-агресорки дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у телеграм-каналах.

Дівчині розповіли, як виготовити вибухівку з підручних засобів. Для цього зловмисниці потрібно було два мобільні телефони та детонатор з пластидом. Останній агентка мала дістати із замаскованого схрону, геолокацію якого окупанти мали скинути їй напередодні теракту.

Встановлено, що зрадниця перебувала на зв'язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

СБУ затримала обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті.

Наразі обом агентам повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Росіяни готували теракт у Києві / Фото СБУ

Нагадаємо, що раніше СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ в Україні, яку координував колишній нардеп від "Партії регіонів". Ця мережа займалася розвідувальною та диверсійною діяльністю, зокрема планувала вбивство журналіста Дмитра Гордона. Агенти збирали інформацію про українських діячів для подальшої фізичної ліквідації, а також планували підриви на шляхах Укрзалізниці для зриву логістики Сил оборони.