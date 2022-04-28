Воєнна співпраця з Заходом змінить Україну ментально

У демократіях трепетно ставляться до всього, що стосується грошей платників податків.

У демократіях народ, згідно з конституцією, є сувереном, а політики – найнятими менеджерами. Суверен виділяє менеджерам гроші зі своїх податків створення публічних послуг. На відміну від автократій, де влада обдаровує підданих із скарбниці відповідно до ладу та лояльності.

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Лендліз в дії

Лендліз передбачає списання втраченого в боях, а також амортизацію та повернення (або оплату) того, що залишилося після війни. А це облік та контроль.

Американці планують навчити українських військових і прищепити їм культуру звітності за гроші західних платників податків.

Потім можна буде використати накопичений досвід і людський капітал при відновленні України.

Нова культура

Навчити навичок звітності легко, а ось прищепити культуру – складніше. Буде робота соціальним антропологам та спеціалістам суміжних професій після війни.

Починати доведеться з азів.

Наприклад – "Народ є сувереном, а політики – найнятими менеджерами. Бюджет – це гроші платників податків. Скарбнички, з якої роздають відповідно до лояльності або рангам, не існує."

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