Як багато людей загинуло в Бучі за час російської окупації: в мережі з'явилися оновлені дані

За період російської окупації Бучі та бойових дій у місті загинули сотні людей. Архівний відділ Бучанської міської ради оприлюднив оновлені дані про кількість жертв, які спричинило російське вторгнення.

Зазначимо, що більшість з них є чоловіками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Скільки людей загинуло в Бучі внаслідок російської окупації

У виданні кажуть, що люди помирали не тільки від російських куль, а й через відсутність ліків та медичної допомоги. Окрім цього, були випадки смертей від голоду.

У звіті бучанського архівного відділу зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого до 31 березня 2022 року, коли Бучу деокупували, загинула 381 людина. Серед них 281 загиблий внаслідок бойових дій, ще 100 – від хвороб та ненадання медичної допомоги.

Тоді як у Бучанській громаді, куди окрім Бучі входять селища Ворзель, Бабинці та 11 навколишніх сіл, які також були окуповані, кількість загиблих становить 554 людини. З них від бойових дій загинули 396 осіб, 158 – через брак ліків та медичної допомоги.

Зазначимо, що ще 28 бучанців загинули не на території громади, а в інших містах.

Загалом 582 особи, з яких 435 чоловіків і 147 жінок. 12 дітей (віком від 1,7 до 15 років),

– вказують у звіті.

Окрім цього, ще 43 тіла залишаються неупізнаними, а 38 бучанців вважаються зниклими безвісти. 33 жителів Бучанської громади досі перебувають у російському полоні, ще один полонений помер у неволі.

Додамо, що у медіа можна зустріти різні цифри щодо жертв у цій громаді. Начальник архівного відділу Бучанської ради Ігор Бартків пояснює, що плутанина викликана тим, що не завжди розрізняють, про яку саме територіальну одиницю йде мова: окреме місто Буча, Бучанську територіальну громаду чи взагалі Бучанський район.

Зазначимо, що в Бучі загинула 381 людина, в Бучанській територіальній громаді – 554, в Бучанському районі – близько 1200.

Нагадаємо, що раніше вдалося ідентифікувати російського військового, який підозрюється у вбивстві жінки з "червоним манікюром" Ірини Фількиної під час окупації Бучі. Артьом Тарєєв є командиром 234-го десантно-штурмового полку Росії. Саме він віддав наказ стріляти по цивільних, внаслідок чого було вбито 13 мирних жителів.