Воєнні злочини Путіна в Україні можна кваліфікувати як тероризм, – німецький політик

Військові злочини Володимира Путіна в Україні дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний. Повідомив депутат Бундестагу Робін Вагнер.

За його словами, Путін використовує страх і терор як політичну зброю як проти України, так і проти Європи.

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Він зазначив, що розв'язана війна проти мирного населення, а також повідомлення про викрадення парамедиків ще раз розкривають бридкий характер путінської диктатури.

Страх – його мафіозний метод. Путін хоче, щоб його боялися всі, а він нічого не боявся. Але він уже у страху перед ідеями демократії та свободи. Ідеями, які він проштовхує всередині власної країни та проти яких воює в Україні,

– заявив Робін Вагнер.

"Військові злочини Путіна проти України кваліфікують путінську Росію як терористичний режим", – підсумував Робін Вагнер.

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