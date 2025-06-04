СБУ оголосила підозру двом російським суддям, які винесли тюремні вироки бійцям "Азову"

Служба безпеки України повідомила про підозру двом російським суддям. Вони незаконно засудили до тривалого ув’язнення полонених бійців полку "Азов".

Вони призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ повідомила про підозру двом російським суддям

Йдеться про суддів Південного окружного військового суду Росії – Костянтина Простова та Сергія Образцова. За даними слідства, у травні та листопаді 2024 року вони винесли вироки двом українським воїнам, засудивши кожного до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Обидва засуджених – військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов", які брали участь в обороні Маріуполя з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Проти них російські судді організували фіктивний судовий процес, використовуючи вигадані звинувачення.

Такі дії грубо порушують міжнародне гуманітарне право: українські військовослужбовці мали статус комбатантів, а отже мають право на правовий захист як військовополонені. Утримання їх у колонії є прямим порушенням Женевських конвенцій.

СБУ задокументувала факти злочинної діяльності Простова та Образцова. Їм інкриміновано статтю КК України – порушення законів та звичаїв війни, зокрема ігнорування положень статей 129 і 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Наразі обидва фігуранти переховуються на території Росії. Тривають слідчі та оперативні дії з метою їх притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.