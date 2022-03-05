Воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку: розвінчуємо черговий фейк

У мережі поширюється інформація про нібито анулювання платежів за комунальні послуги, кредити, мобільний зв‘язок. Не вірте цим вкидам, це черговий фейк.

Центр протидії дезінформації при РНБО звертає увагу, що війна з російськими окупантами не звільняє українців від виплат, однак деякі пом'якшення все ж є.

До теми По 6,5 тисяч: українці, які не працюють через війну, отримають допомогу

Що потрібно знати про платежі під час воєнного стану

Загрози відключення від мобільного зв'язку чи нарахування штрафів за несвоєчасну оплату комуналки чи кредитів немає.

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються .

. Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.

до червня. Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.

Крім того, раніше Верховна Рада послабила податковий котроль під час війни. Податкові звіти та інші документи можна буде подати впродовж 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!