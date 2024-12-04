Підозра в корупції дружини та порушення законів: яка була мета воєнного стану у Південній Кореї

У Південній Кореї 3 грудня оголосили введення "надзвичайного воєнного стану", що спровокувало заворушення у країні. Кількома годинами раніше парламент визнав рішення президента недійсним і скасував його.

Кореєзнавець Леонід Петров розповів 24 Каналу, що Юн Сок Йоль пояснив своє рішення нібито захистом від північнокорейських агентів. Так він хотів здобути підтримку не тільки населення, але й своїх однопартійців.

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Що насправді відбулося у Південній Кореї

Президент Юн Сок Йоль прорахувався, бо омріяної підтримки він так і не здобув. Оголосивши воєнний стан він зробив спробу втриматися при владі, адже з цим у нього серйозні проблеми.

Весною 2024 року у країні пройшли вибори, на яких партія Юн Сок Йоля не отримала більшість. Лідерство в парламенті перейшло до опозиції, яка вимагала ухвалення зовсім інших рішень. Сам Юн Сок Йоль ніколи не був особливо популярним політиком. Він прийшов до влади у 2022 році з мінімальною перевагою, а перед тим працював генеральним прокурором

Юн Сок Йоль має страх втратити владу й дуже боявся, що його соратників усунуть з посад. Тому в нього спрацював інстинкт самозбереження та він не знайшов нічого кращого, ніж воєнний стан,

– зауважив Леонід Петров.

Зараз чинний президент не має довіри серед населення. Його мало хто підтримує, бо він порушив закон, прикриваючись нібито боротьбою з КНДР.

Корупційні скандали у родині Юн Сок Йоля

Від початку перебування на посаді Юн Сок Йоля та його дружина були втягнуті у низку скандалів. Преса та представники опозиції з'ясували, що перша леді приймала коштовні подарунки. Наприклад, відомо про сумочку, яка коштувала декілька тисяч доларів.

У Південній Кореї заборонено приймати такі подарунки. Такі дії компрометують будь-якого політика, їх не схвалюють у суспільстві. Ба більше, виникли припущення, що президент також міг бути до цього залучений.

До того ж його друзі, зокрема військові та дипломати, були причетні до корупційних угод. Замість відставки Юн Сок Йоль давав їм підвищення або відправляв за кордон,

– додав кореєзнавець.

Нагадаємо, про введення воєнного стану оголосили 3 грудня. Президент Південної Кореї заявив про антидержавницьку діяльність опозиції та пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили".

Після такого рішення у країні спалахнули протести, опозиційні партії вимагали імпічменту президента. На тлі кризи у відставку пішов міністр оборони, начальник штабу та інші високопосадовці. Воєнний стан скасували ввечері 3 грудня.