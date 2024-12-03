Посольство України в Південній Кореї звернулося до громадян на тлі останніх подій

У вівторок, 3 грудня, посольство України в Південній Кореї опублікувало рекомендації для громадян у зв'язку з оголошенням воєнного стану в країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву посольства. Рекомендації були оприлюднені після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення "надзвичайного воєнного стану" на території країни.

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Посольство дало рекомендації українцям у Південній Кореї

Посольство рекомендувало громадянам України, які перебувають на території Кореї, дотримуватися інструкцій місцевих органів влади та утриматися від участі у масових заходах, зокрема політичного характеру. Українців також закликали стежити за офіційними повідомленнями через канали посольства України в Кореї.

У разі виходу на вулицю, рекомендуємо тримати при собі документи, що посвідчують особу. Просимо зберігати спокій,

– йдеться в публікації.

У разі необхідності громадянам України радять звертатися на гарячу лінію посольства для отримання допомоги чи консультації: +82 10 7227 5696.

Нагадаємо, буквально за кілька годин після оголошення воєнного стану, депутати парламенту Південної Кореї ухвалили постанову, якою вимагають його скасування. За відповідне рішення проголосували 190 депутатів.