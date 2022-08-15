Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Також депутати підтримали продовження мобілізації.

Попереднього разу парламент продовжив воєнний стан до 23 серпня. Чергове продовження воєнного стану підтримали 328 народних депутатів.

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Чому воєнний стан і мобілізацію продовжують на 90 днів

В Україні вдруге за час повномасштабної війни продовжили воєнний стан не на 30 днів, а одразу на 90. Річ у тім, що це гранично можливий період продовження воєнного стану, але кількість продовжень не обмежена.

Ще у травні, коли президент Володимир Зеленський вперше запропонував продовжити воєнний стан на 90 днів, нардеп Федір Веніславський пояснив, що у такого рішення є кілька аспектів. Насамперед – наступ потребує значно більше часу, ніж оборона.

Ще є юридичний аспект. Він полягає у тому, що за кожне продовження воєнного стану представники України в ООН повинні доповідати генсеку організації, оскільки цей режим передбачає обмеження певних конституційних прав та свобод громадян. Відповідно тепер нашим представникам не потрібно доповідати в ООН щомісяця.

Мобілізація ж зараз є необхідною для укомплектування Збройних Сил України та для ротації тих, хто зараз захищає нашу державу на фронті. Відповідно, якщо тривають бойові дії, то й призов теж повинен тривати.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Режим воєнного стану та мобілізація можуть бути достроково припинені, якщо бойові дії на території України завершаться раніше, ніж завершиться їхній термін.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, уранці 24 лютого на території нашої держави було введено режим воєнного стану та оголошено про загальну мобілізацію на 30 діб.

У березні воєнний стан та мобілізацію знову продовжили на 30 діб і до аналогічного кроку вдалися у квітні.

У травні за поданням президента Володимира Зеленського воєнний стан продовжили одразу майже до кінця літа – до 23 серпня.

12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про чергове продовження воєнного стану та мобілізації.

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