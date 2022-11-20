Що не можна брати у потяг під час воєнного стану: коротка відеоінструкція
Джерело:телеграм-канал SPRAVDI
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні був запроваджений воєнний стан. Під час нього передбачається посилена перевірка громадян.
Мовиться про різні локації, зокрема, і в транспорті. Укрзалізниця продовжує працювати і українці активно користуються послугами перевізника. Втім, їм треба знати, що існує певний перелік речей, які заборонено брати з собою в потяг. Про це розповів Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Потяги та вокзали – територія безпеки. Під час воєнного стану пасажирів перевіряють у посиленому режимі, тому слід знати, які речі заборонено брати з собою у поїздку,
– йдеться у повідомленні.
УЗ просить не перевозити:
- вогнепальну зброю, набої або спецзасоби (якщо ви не військовий або якщо зброя не зареєстрована);
- вибухівку;
- холодну зброю без дозволу на неї (виняток – кухонні, спортивні або мисливські ножі);
- наркотики, психотропи та отруйні речовини;
- самозаймисті та легкозаймисті речовини;
- радіоактивні речовини;
- газові балони, які були у вжитку.
Зауважується, що за порушення правил – штраф або й кримінальна відповідальність. Пронести їх непоміченими не вдасться, адже діє система обшуку та перевірки на металодетекторі.
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Що можна вимагати в потязі безплатно
Купуючи квиток "Укрзалізниці", не всі пасажири знають, які безплатні послуги мають право отримати. Їхня вартість закладена у ціну квитка, як паперового, так і електронного. Так, в УЗ назвали ці речі:
- Пасажири мають право безплатно користуватися туалетами на залізничних вокзалах та станціях, через які курсує поїзд.
- Кожен пасажир має право звернутися до провідника за безкоштовним окропом, якщо у цьому є потреба. Згідно з законом, перевізник зобов'язаний забезпечувати пасажирів питною водою.
- Пасажир має право безплатно користуватися холодильником та мікрохвильовою піччю, які є у купе провідника.
- У разі потреби пасажири можуть отримати доступ до безплатної аптечки, яка зазвичай є у провідника.
- Якщо пасажир боїться висоти або почуває себе некомфортно на верхній полиці, він має право безплатно отримати спеціальні ремені безпеки. Якщо наданий ремінь виявиться недостатньо міцним, пасажир може попросити його замінити.
- У правилах перевезення громадян залізничним транспортом зазначено, що пасажир має право не складати постільну білизну після використання. Оскільки це входить в обов'язки провідника.
- Пасажир, який з будь-яких причин проїхав свою зупинку, має право безплатно повернутися назад. Для цього необхідно звернутися до начальника потяга та пред'явити свій квиток. Після чого буде складено відповідний акт про продовження дії квитка, завдяки якому пасажир матиме змогу безплатно дістатися до кінцевого пункту призначення, зазначеного у його білеті.
- Якщо купе обладнано кондиціонером, але він виявився несправним, кожен пасажир, заздалегідь попередивши провідника, має право пересісти у вагон з робочим кондиціонером, при умові наявності там вільних місць.
- Пасажири не зобов'язані ні з ким ділитися своїми полицями, адже право для використання нижнього місця для ручної поклажі має пасажир, який проїжджає на нижній полиці, а верхнього – пасажир, який проїжджає на верхній полиці.
Цими послугами можна користуватися впродовж поїздки абсолютно безкоштовно.