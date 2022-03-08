Воєнний чи військовий злочин: за що судитимуть Росію

Невмотивована війна Росії проти України – безперечний злочин, що згодом отримає правову оцінку, й агресора буде покарано. Але важливо розуміти, який саме злочин чинить РФ – воєнний чи військовий, бо різниця дуже суттєва.

Чим відрізняються воєнний і військовий злочини? Хто судитиме агресора? Як кожен може допомогти покарати Росію? Читайте у статті 24 каналу.

Зверніть увагу! Путін, геноцид, Гаага: що потрібно знати про воєнні злочини Росії проти України

Війна Росії проти України у розпалі, але вже звучать правильні заяви, що агресор піде під суд за цей злочин. Без сумніву – суд неминучий. Але багато навіть досвідчених українських політиків і журналістів називають такий суд покаранням за військові злочини. Це принципово неправильне трактування. Росіян судитимуть за злочини воєнні! Пояснюємо різницю між цими термінами.

Якщо сформулювати коротко і просто:

Військовий злочин – це злочин у війську.

Воєнний злочин – це злочин на війні.

А тепер детальніше…

Що таке військовий злочин?

Військові злочини – локальні, вони не має міжнародного аспекту. Це злочинна діяльність при несенні служби у конкретній армії конкретної країни.

Наприклад, у Кримінальному кодексі України (розділ XIX) воєнні злочини мають таке визначення:

Це злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’ язаними та резервістами під час проходження зборів.

У Кримінальному кодексі також вказано, що за військові злочини несуть відповідальність військовослужбовці:

Збройних Сил України;

Служби безпеки України;

Державної прикордонної служби України;

Національної гвардії України;

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

інші особи, визначені законом.

У тому ж ХІХ розділі Кримінального кодексу (статті 402-433) вказано 9 груп військових злочинів:

Проти порядку підлеглості та військової честі; Проти проходження військової служби; Проти порядку користування військовим майном та його збереження; Проти порядку експлуатації військової техніки; Проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб; Проти встановленого порядку збереження військової таємниці; Військові посадові злочини; Проти порядку несення служби на полі боя та в районі військових дій; Злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними конвенціями.

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Що таке воєнний злочин?

Воєнні злочини – на відміну від військових, які, нагадаємо, локальні і стосуються конкретної країни – є порушенням міжнародного права, загальноприйнятих законів та звичаїв війни. До них належать, зокрема, геноцид, агресія та злочини проти людяності.

Загальний перелік воєнних злочинів міститься у Статуті Міжнародного кримінального суду (Римський статут). Цей перелік дуже широкий, там зібрано більшість актуальних порушень міжнародного права, закріплених міжнародними конвенціями та міжнародним звичаєвим правом.

Для прикладу перерахуємо найганебніші злочини Росії, які вже зафіксовані під час війни проти України:

умисне вбивство;

тортури чи нелюдське поводження;

умисний цілеспрямований напад на цивільне населення чи окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у воєнних діях;

умисний напад на цивільні об’єкти, тобто об’єкти, які не є воєнними цілями;

умисне завдання сильних страждань чи заподіяння важких тілесних ушкоджень;

незаконне, безглузде та значне за обсягами знищення чи привласнення майна, що не викликане воєнною необхідністю;

взяття заручників;

напад на незахищені та такі, що не є воєнними цілями, міста, села, жилі приміщення чи будівлі чи їх обстріл із застосування будь-яких засобів;

пограбування міста чи населеного пункту навіть, якщо він захоплений штурмом;

застосування зброї, боєприпасів та техніки, а також використання таких методів ведення війни, які спричиняють надмірні пошкодження чи непотрібні страждання, чи мають не вибіркову дію…

Цілком очевидно, що список злочинів Росії буде поповнюватися.

Воєнні злочини не мають терміну давності



Путін все ближче до суду в Гаазі / Фото з архіву 24 каналу

Це закріплено у Конвенції ООН "Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства" від 1968 року та Конвенції держав-учасниць Ради Європи "Про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів".

Тобто: особу, яка вчинила воєнний злочин, можна притягнути до відповідальності будь-коли, незалежно від того, скільки часу минуло з моменту вчинення злочину.

Хто розслідує воєнні злочини?

Розслідування щодо геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності здійснює постійно діючий Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, який діє на основі Римського статуту.

МКС не треба плутати з Міжнародним судом (МС) ООН, що теж засідає в Гаазі і вже розглядає міждержавний позов України проти Росії. МКС встановлює провину окремих осіб, а МС ООН ухвалює рішення щодо дій держав.

Прокурор МКС Карім Хан повідомив, що "розслідування ситуації в Україні почалося". Заяву про підтримку цього розслідування подали 39 країн – зокрема, майже всі члени ЄС, включаючи Німеччину, а також Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і Коста-Ріка. Передова слідча група МКС уже прибула в Україну.

Робота МКС буде ускладнена тим, що Росія не ратифікувала Римський статут, а отже не зобов’язана співпрацювати з кримінальним судом. (Тим більше, що РФ взагалі регулярно порушує навіть підписані міжнародні договори.) Тому Україна запропонувала створити спеціальний міжнародний ad hoc суд – трибунал для розслідування злочину Росії. Ця ідея вже отримала підтримку західних юристів-міжнародників.

Україна поки що теж не ратифікувала Римський статут. Але уряд ухвалив дві спеціальні декларації щодо визнання юрисдикції МКС, тому суд може розслідувати міжнародні злочини, скоєні на території України, починаючи від 2013 року.

Світова історія знає чотири випадки створення подібного трибуналу. Це Нюрнберзький (1946-1946) і Токійський процеси (1946-1948) після Другої світової війни, а також Міжнародні кримінальні трибунали проти колишньої Югославії (1993-2017) та Руанди (1994-2015).

Чи реально засудити російських окупантів на аналогічному трибуналі? Цілком – зважаючи, що Резолюцію ООН щодо засудження війни Росії проти України підтримала 141 країна.

Згідно міжнародного законодавства, особа, яку визнають винною у скоєнні воєнного злочину, залежно від рівня її відповідальності може отримати від 10 до 30 років тюремного ув’язнення.

До збору доказів може долучитися кожен!

Збір доказів воєнних злочинів Росії в Україні вже розпочався. Причому задокументувати їх може кожен охочий. Для цього створено спеціальні платформи:

Щоб зафіксувати воєнний злочин, можна подавати фото та відео з місця подій, письмові та усні свідчення потерпілих або матеріальні свідчення (документи, залишки снарядів, гільзи, уламки речей, будівель тощо).

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Якщо можливості заповнити форму немає або вам не вдається це зробити, можна написати листа безпосередньо прокурору МКС Каріму Хану на електронну адресу: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Писати можна в довільній формі будь-якою мовою. Але зважайте на те, що несистематизовані дані опрацьовуватимуться набагато довше.

Українці, долучайтеся до збору доказів! Допоможіть покарати окупантів!