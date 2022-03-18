Воєнного рішення наразі по Маріуполю немає, – Арестович пояснив, чому неможлива деблокада

Олексій Арестович розповів, що про деблокаду Маріуполя зараз не може йти мови, однак місто в жодному разі не здадуть. Річ у тім, що ЗСУ ведуть бої на півночі Волновахи, і на них наступають сили противника.

На жаль, сили ворога там переважають. Тому зараз деблокада неможлива, оскільки найближчі наші підрозділи відбиваються.

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Де інші військові

Інші підрозділи, за словами Арестовича, перебувають за 100 – 120 кілометрів від Маріуполя. Аби дістатись до міста, їм ще треба пробити оборону противника в місцях, де вони зараз. Крім того, вони не пройдуть 120 кілометрів під ударами авіації з Криму та Ростовської області.

Арестович зауважив, що жодна армія світу не пройде в таких умовах.

ППО окупантів

Там вибудована потужна протиповітряна оборона противника: авіаційна з Криму та наземна. Арестович зізнався, що були спроби надати повітряну підтримку, але безуспішно.

Тому воєнного рішення наразі по Маріуполю немає,

– сказав політик.

Що можливо зараз

Радник глави ОП додав, що зараз є політика дипломатичного врегулювання. Гуманітарна катастрофа в Маріуполі – це тема №1. Арестович додав, що наразі вдалось домовитись про евакуацію близько 40 тисяч мирних людей. На жаль, допомогу в місто окупанти досі не пускають.

Арестович також сказав, що військові, які перебувають в Маріуполі, успішно тримають оборону. Проблема в місті – це геноцид цивільних, які вчиняють росіяни.

Маріуполь не здадуть

Чиновник наголосив, що всі зусилля продовжуватимуть.

Маріуполь ми не здамо,

– підсумував Арестович.

Над цим працює не тільки українська влада а весь цивілізований світ.

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