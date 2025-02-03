Самотужки виховував шістьох дітей: на Курщині загинув кулеметник Микола Костянецький

Кулеметник Микола Костянецький став добровольцем на початку повномасштабної війни. Загинув 37-річний військовослужбовець у січні 2025 року.

Прощалися з бійцем у місті Самар Дніпропетровської області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також "Справжній мужчина": яким згадують Героя України Дмитра Масловського в рідному селищі

Що відомо про захисника

Микола був одним із тих воїнів, хто переніс бойові дії на територію ворога – на Курщину. Кулеметник загинув, відмовившись здатися в полон під час виконання бойового завдання. "Його змушували кинути автомат. Він його не кинув, щоб не загинули люди. І все, його вбили там", – каже сестра покійного.

Він мужньо та самовіддано боровся проти ворогів України, був вірним побратимом та до останнього подиху оберігав нашу державу,

– написали в міській раді.

Без батька залишилося 6 дітей, яких військовий ростив самостійно. Тепер їх планує виховувати тітка – сестра Миколи.

Дуже тяжко сім’ї. Нам дуже боляче. Ось так нам і дістається спокій в наших містах. Ось така ціна,

– каже двоюрідний брат загиблого.

До слова, у бою на Харківщині загинув 30-річний Назар Кріль. Військовий вважався зниклим безвісти з травня 2023 року. Його Дружина Юлія майже 2 роки не полишала пошуків та надій. У захисника залишилася маленька донечка.