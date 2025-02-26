Без шансів для ворога: один воїн Нацгвардії взяв у полон відразу 6 окупантів

Український захисник, воїн Нацгвардії взяв у полон відразу 6 окупантів. Військовий провів фантастичну операцію та поповнив обмінний фонд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 4 батальйон оперативного призначення "Сила Свободи" 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж".

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Як український воїн брав у полон окупантів

У 4 батальйоні оперативного призначення "Сила Свободи" показали кадри унікальної спецоперації, як один військовослужбовець брав у полон відразу 6 окупантів. Так, український захисник виявив ворожу позицію та почав відпрацьовувати по ній.

Згодом окупанти вирішили здатися та вийшли з укриття. Як зізналися полонені, вони склали зброю та з піднятими руками виповзли з "нори". Після того – усі шестеро без спротиву здалися українському захисникові.

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Один з полонених розповів, що спочатку прибув під Комишуваху, де копав "підземне місто", згодом він опинився на бойовому завдання. Окупант був водієм, але автівку успішно уразили українські захисники. Майже вся російська група загинула на місці, але росіянину вдалося врятуватися і заховатися у лисячій норі.

Там він з іншими російськими солдатами пробув протягом трьох діб без їжі та води. Поруч була позиція українських захисників, тому окупанти вирішили здатися у полон.

Російські полонені наголосили, що нині вони нічого не потребують, адже їх годують, дають свіжу воду та цигарки. Один з російських солдатів подякував українським захисникам, що його взяли у полон.