Пройшов з Бердянська до Маріуполя, щоб долучитися до "Азову": щемлива історія воїна у полоні

Людмила розповіла журналістам 24 Каналу історію свого сина, який наразі перебуває у полоні. Герой зробив, здавалося б, неможливе: пішки пройшов з Бердянська до Маріуполя, щоб стати на захист міста.

Жінка розповідає, що вперше син став на захист Батьківщини зі зброєю в руках ще у 2014 році. Згодом він неодноразово повертався на фронт. А 24 лютого 2022 року зустрів у військкоматі.

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Вже 25-го – герой розпочав свій шлях з Бердянська до Маріуполя. Там він збирався долучитися до лав "Азова". Міста розділяють 85 кілометрів. І кожен з них герой подолав, аби досягнути своєї мети й захистити Україну від російських окупантів.

Йому вдалося дійти до цілі. Герой вступив у боротьбу за "місто Марії". Людмила пригадує: вона чула, як бомбардували Маріуполь. Вона розуміла, що це – стріляють по її синові.

На щастя, їм вдавалося переписуватися. Здебільшого це були лаконічні повідомлення: "Цілую, Люблю". Згодом герой втратив зір. Водночас він все одно просив маму писати йому. Казав, що побратими читатимуть уголос.

Він не збирався здаватися у полон, але виконав наказ

У розмові з мамою герой заявляв, що не збирається здаватися у полон. Однак згодом як військовий виконав наказ та склав зброю. По цих кадрах, як герой віддає автомат, рідні й дізналися про його долю.

Відтоді дні Людмили перетворилися у суцільне чекання. Вона засинає й прокидається з думкою про свого сина. І мріє лише про одне: дочекатися його вдома.