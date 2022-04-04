Воїн, що відповідає величезним викликам, які стоять перед Україною, – Резніков про Залужного

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що думає про головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. На його думку, він є одним з особливих українців.

Загалом Резніков відзначив кількох особливих людей. За його словами, це командування нашої армії.

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Насамперед – це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Можна сказати багато. Головне – це Воїн, який відповідає рівню викликів, що стоять перед Україною. А вони величезні,

– наголосив міністр.

Він також назвав особливими членів команди Залужного. Серед них – головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та генерал-полковника Миколу Балана, начальника Генерального штабу ЗСУ, Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Також мовиться й про усіх офіцерів Генштабу.

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