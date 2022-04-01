Воїни князівської бригади знешкодили російську ТОС-1 "Буратіно"

Українські військові продовжують демілітаризацію "другої армії" світу. Цього разу наші захисники знищили російську ТОС-1 "Буратіно".

Одна з ТОС-1 "Буратіно" вже ніколи не завдасть шкоди українцям

У війні проти України окупанти намагаються використовувати важкі вогнеметні системи. Ворог гатить з ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконаленої версії ТОС-1А "Солнцепек".

Це вражає Український десантник власноруч збив вже два новенькі російські Су-34

Українські воїни бригади імені князя Романа Великого знищили одну з таких систем. Вони запевнили, що ця ТОС-1 "Буратіно" вже ніколи не завдасть шкоди українцям.

"Князівські воїни про це подбали!", – йдеться у повідомленні.



Знищений ТОС-1 "Буратіно" / Фото українських військових



Знищений ТОС-1 "Буратіно" / Фото українських військових



Знищений ТОС-1 "Буратіно" / Фото українських військових

До слова – ЗСУ звільнили ще 11 населених пунктів від окупантів: дивіться відео