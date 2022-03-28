Воїни Князівської бригади знищили російський бомбардувальник

Українським військовим вдалось збити російський ворожий бомбардувальник. Відзначились трофеєм воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого.

В якому саме районі бойових дій збили бомбардувальник, воїни не вказують. Але відомо, що він ніс "смерть нашим людям".

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Москальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади. Мінус одна пташка рашистська. Плюс один урок до перемоги,

– запевнили в бригаді.

Воїни також показали фото збитого ворожого літака.

Ворожий літак у полях України / Фото з фейсбуку бригади

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