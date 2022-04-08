Воїни Королівської бригади "посадили" російський "Орлан-10" на Луганщині
8 квітня 2022 , 01:44Читать новость на русском
Джерело:фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила
У Луганській області українським військовим вдалося посадити російський безпілотник. Його знешкодили фахівці з радіоелектронної боротьби.
Як з'ясувалося, авіаційний апарат – російський безпілотник "Орлан-10". Про це йдеться у повідомленні 24 ОМБр імені короля Данила.
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Королівська бригада "посадила" російський "Орлан-10" на Луганщині
Російська армія використовує такі безпілотні літальні апарати для того, щоб ввести розвідку та коректувати вогонь артилерії по позиціях українських захисників.
P.S. На фото вам яскраво продемонстрована уся велич "2 армії світу" – адже навіть, здавалося б, такі сучасні технічні засоби розвідки і ті зібрані із різних апаратів та тримаються на скотчі,
– зазначили військові.
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