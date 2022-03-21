Воїни Королівської бригади знищили 3 ворожі танки, БТР і МТЛБ ворога на Луганщині

Українські герої продовжують завдавати російським окупантам потужних ударів. На Луганщині вдалося відзначитися 24 ОМБр імені короля Данила.

Королівська бригада продовжила вдалий сезон полювання на техніку російських окупантів. Здобич видалася на славу.

До теми Авіація, міномети, "Гради": вся Луганщина під постійними обстрілами окупантів

Нові здобутки Королівської бригади

Бійці 24 ОМБр імені короля Данила знищили ворожу техніку на Луганщині. Нашим героям вдалося ліквідувати три танки Т-72, БТР-82, та МТЛБ російських окупантів.

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