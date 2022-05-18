Воїни ООС відбили 16 атак росіян: знищили багато техніки окупантів

18 травня 2022 , 21:57
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Джерело:

Угруповання Об'єднаних сил

Гаряча боротьба мужніх українських воїнів з рашистами триває. У зоні ООС ворог вперто лізе в атаку, але отримує відсіч та зазнає нових втрат.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на території України. Вони зустрічаються із спротивом наших майстерних бійців, які руйнують усі плани рашистів.

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Атаки і втрати ворога у зоні ООС

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська