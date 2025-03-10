Воїни ССО звільнили промислову будівлю під Покровськом і захопили 9 полонених: ефектне відео

Попри російський тиск на Сході українським воїнам вдається досягати успіхів. Так, на Покровському напрямку спецпризначенці нещодавно відбили позиції ворога та захопили групу окупантів у полон.

Оператори 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від ворогів промислову будівлю та взяли в полон 9 російських військових на Покровському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на ССО.

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Як захисники "викурювали" росіян зі сховку

Відомо, що упродовж кількох днів оператори БпЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя, через гучномовець закликаючи їх здатися.

Окупанти спершу відмовилися. Тоді група 144 Центру зайшла в тил ворога, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.

Потужний вибух переконав загарбників, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Росіяни почали виходити через вікно пошкодженої будівлі, розмахуючи білою ганчіркою.

Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій. Серед них були поранені. Їм надали першу домедичну допомогу.

Спецпризначенці змусили групу окупантів здатися у полон: дивіться відео

До слова, артилеристи 44-ї бригади поділилися кадрами ураження скупчення російських військ та техніки на Запорізькому напрямку. Внаслідок успішних дій захисників були знищені, зокрема ворожі польовий склад боєприпасів та гармата 2А-65 "Мста-Б".