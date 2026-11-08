Бійці ССО влаштували пастку і знищили 13 окупантів: з'явилися унікальні кадри

Бійці Сил спеціальних операцій влаштували пастку для російських військових та знищили 13 окупантів. Спецпризначенці виконали це завдання без жодного пораненого чи загиблого у своїх лавах.

Про це розповіли у Силах спеціальних операцій.

Що відомо про операцію?

Оператори групи "А" 1-го загону 144-го центру ССО поділилися неопублікованими раніше кадрами та деталями цієї операції.

Спочатку українські воїни здійснили раптовий наліт на ворожу позицію, під час якого ліквідували двох росіян.

Після першого удару спецпризначенці не відійшли, а залишилися на місці, очікуючи на підкріплення противника.

Російське командування хвиля за хвилею відправляло нові ворожі групи прямо у підготовлену засідку.

Зав'язався інтенсивний стрілецький бій. Українські оператори діяли за потужної підтримки ударних безпілотників та точного мінометного вогню.

Спільними зусиллями під час цієї операції було ліквідовано загалом 13 військовослужбовців Росії.

Як бійці ССО влаштували засідку на росіян: дивіться відео

Нагадаємо, у жовтні Росія зазнала рекордоних втрат. Ворог втратив важкопораненими та убитими 54 тисяч військових.