Воїни ЗСУ на Запоріжжі вивели з бою 15 окупантів, збили літак і знищили техніку

Українські військові дають відсіч окупантам. Минула доба була нещасливою для російських літаків на Запоріжжі.

Підрозділи Збройних Сил України ведуть активну оборону на Запорізькому напрямку. Упродовж 31 травня військові знищили шістьох росіян, ще дев’ятьох – поранили.

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Були успіхи у підбитті техніки. Українським захисникам вдалося влучити у два штурмовики Су-25: один повністю знищений, інший – пошкоджений. Крім того, окупанти збідніли на одну станцію радіоелектронної боротьби та 5 одиниць автомобільної техніки.

Упродовж минулої доби росіяни не проводили активних бойових дій. Вони зосередилися на тому, щоб утриматися на зайнятих позиціях та не допустити подальший контрнаступ українських військ.

Крім того, росіяни проводили розвідку безпілотниками, а також вели контрбатарейну боротьбу. Фіксували обстріли позицій підрозділів ЗСУ по всій лінії зіткнення. Наразі основні сили росіяни сконцентрували поблизу Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області.

Українські військові вже черговий день фіксують, що ворог посилює озброєння та військову техніку поблизу Мелітополя та Василівки.

Спостерігається посилення угруповання озброєнням і військовою технікою в районі Мелітополя, Василівки. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримувальні дії, – йдеться у повідомленні.

Окупанти регулярно передислоковують свої машини та поповнюють втрати за допомогою відновленої та застарілої техніки. Також вони облаштовують своїй позиції поблизу Дніпрорудного та Василівки.

Росіяни хочуть закріпитися у Запорізькій області

Російські загарбники продовжують робити окопи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зараз вони укріплюють свої фортифікаційні споруди – удосконалюють вже другу оборонну лінію. Це свідчить, що окупанти збираються надовго затриматися на цих територіях.

Загарбники зазнали таких втрат, що вже почали розконсервовувати старезну техніку. До прикладу, на Запоріжжя вони стягують морально застарілі танки Т-62, які виготовляли ще упродовж 60 – 70-х років. Цікаво, що їх зняли з озброєння в Росії ще в 2011 році. Зрозуміло, що така "надійна" техніка точно буде не в найкращому стані.

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