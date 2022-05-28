Воїни ЗСУ знищили на Сході понад три сотні окупантів, техніки у ворога теж стало менше

Наші Збройні Сили знищили декілька десятків російських військових. Також ворог втратив до 10 одиниць техніки.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Такі успіхи Збройних Сил України за 28 травня – 94 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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На Сході ЗСУ атакували окупантів

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 28 травня, наші воїни знищили особового складу – до 33 (мовиться про російських військових – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, окупанти втратили:

1 танк;

5 АТТ.

Варто пригадати, що 27 травня на території Донецької та Луганської областей Збройні Сили України відбили 8 ворожих атак та знищили:

5 танків російських окупантів;

10 одиниць бойової броньованої техніки ворога;

4 автомобілі загарбників, один з них – з боєкомплектом.

Ба більше, підрозділи української протиповітряної оборони над Донбасом збили безпілотник типу "Орлан-10".

Через дії окупантів не працює Слов'янська ТЕС

У "Донбасенерго" заявили, що російські окупанти завдавали по території регіону постійних ракетних та артилерійських обстрілів. Внаслідок дій окупантів припинила роботу Слов'янська ТЕС.

...Роботу Слов'янської ТЕС вирішили припинити, аби зберегти життя і здоров'я, а також евакуювати працівників та членів їх сімей на безпечніші території. Станція не працює з 27 травня,

– мовиться у повідомленні.

Також у "Донбасенерго" пояснили, що станція продовжувала працювати протягом усієї повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зокрема працівники електростанції героїчно виконував свої обов'язки, забезпечували роботу обладнання та запуск електроенергії в об'єднану мережу України.

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Коротко про ситуацію на Донбасі

Ввечері 27 травня Володимир Зеленський у зверненні розповів, що ситуація на Донбасі складна. Адже російські окупанти зосередили на території Луганщини та Донеччини максимум артилерії та резервів.

Також окупанти на Донбасі завдають ракетних ударів та застосовують авіацію. Президент України пояснив, що ворог намагається хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24 лютого.

У Пентагоні розповіли, чому ворог на Донбасі зміг просунутись. Це трапилось тому, що там рівніший та відкритий рельєф, багато полів, маленьких міст та сіл. Окрім того, на цих землях російські окупанти просуваються обережніше, щоб не зайти задалеко. Речник Міноборони США також пригадав, що Схід України ближче до кордону з Росією та їхніми логістичними центрами з ресурсами.

Окрім того, речник Пентагону Джон Кірбі пояснив, що немає надії на переговори з Росією. Зокрема тому, що Володимир Путін на Донбасі продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, завдавати авіаударів. Також Кірбі пригадав слова державного секретаря США, що Володимир Путін може просто тут і зараз зробити правильну річ – вивести війська і сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським та вести добросовісні перемовини.

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