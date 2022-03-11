Воювати у нас будуть всі – ніхто не побіжить

А якщо серйозно, то я не знаю на що вони розраховують. Таке враження, що в російській армії стратегічна розвідка і аналітика відсутня як клас.

Куди вони лізуть?

Я не знаю, як справи в інших обласних центрах. Але те, що я бачу в Харкові, досить, щоб перетворити Харків на братську могилу всіх, хто увійде в забудову.

Важливо У Путіна закінчується гарматне м'ясо

А в Києві насиченість такими засобами та людьми на порядок вище. І бігти ніхто не збирається. Піхота буде відсікатися, бронетехніка буле спалена. Вся.

Воювати будуть всі

Хто краще, хто гірше, але всі. Ніхто не побіжить.

От, правда, не розумію, на що вони розраховують в великих містах. Взяти в облогу? Та вони самі з голоду подохнуть. Тримаймося. Час на нашій стороні.