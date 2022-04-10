Воювати пліч-о-пліч з українськими військовими – це честь для нас, – боєць іноземного легіону

Україну боронять від окупантів не лише наші бійці, а й іноземці. Серед них – Сандра. Вона захоплюється сміливістю та незламністю українського народу.

Як розповіла вона у сюжеті Військового телебачення України, прибула легіонерка разом з іншими іноземцями. Команда її складається з колишніх спецназівців зі США та Великої Британії.

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Іноземні бійці мають роки досвіду

Вона додала, що іноземні бійці мають роки досвіду. І що це не перший їхній досвід у війні. Також вона розповіла, що мала за честь воювати пліч-о-пліч з українцями.

Ми мали честь воювати та працювати з українськими військовими. Вони мотивують нас щодня. Це найхоробріші та найбільш вдячні люди та солдати, яких ми колись зустрічали,

– наголосила вона.

Дивіться сюжет про легіонерку Сандру:

Сандра додала, що вдячна за те як українці поводилися з іноземними військовими. Натомість її засмучує те, що росіяни обирають мішенню цивільних, скоюють злочини проти мирного населення.

Ми були тут (в Україні – 24 канал) із самого початку. І залишимося тут до кінця,

– підкреслила Сандра.

Українську націю легіонерка вважає дуже сміливою, скромною, вдячною та чуйною. Для неї велика честь бути корисною та допомагати нашому народу.

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