Воює Україна: 4 аргументи на користь того, що Росію треба знищити

На брифінгах і в колонках окремих "експертів" на сторінках окремих західних видань все більше починають лунати звинувачення в бік високопосадовців США та Великої Британії щодо нібито занадто войовничій риторики на адресу Росії.

Перелік питань – звинувачень повторює китайсько-російські наративи та формулюється повністю у їх ключі:

Проксі-війна: США та НАТО воюють з Росією опосередковано через Україну;

США та НАТО воюють до останнього українця та дозволяють собі занадто войовничо висловлюватися;

Путіну треба дати шлях виходу з ситуації та компроміси щодо окремих територій України і формату НАТО не варто відкидати.

Читайте також Росіяни відкрили в Україні ще один фронт, який загрожує всьому світу

Тому, думаю, важливо, ще раз згадати та нагадати:

Україна не загрожувала Росії

Не нападала. Цю війну обрала Росія. Перед 24 лютого весь світ намагався переконати Росію цього не робити та розглянути її "занепокоєння".

І не має жодного "занепокоєння", що виправдовує захоплення силою чужої території, вбивство дітей, ґвалтування, розстріли.

Якщо "неподільна безпека" КНР – це звірства в Бучі, то КНР має стати таким самим ізгоєм, як і Росія.

Крим, Донецька, Луганська області – це українська земля, українські території

Їх у нас відібрали силою.

І якщо окремі експерти або КНР вважають, що якщо дуже хочеться, то так можна робити, то це зелене світло десяткам років воєн, коли менш войовничі країни будуть кромсати ті, хто вважатиме себе сильнішими.

І це не обмежиться європейським континентом.

У жодному куточку земної кулі жодна країна не озброєна "до зубів" не відчуватиме себе в безпеці.

КНР та "експерти" цього прагнуть?

Воює Україна

Жодна іноземна армія не воює на території України. З жодної з іноземних країн не здійснюються атаки по території Росії.

Важливо Світ налаштувався протистояти Росії до останнього путініста

Союзники постачають нам зброю у відповідь на наші заклики та для самозахисту, а не нападу.

Ми захищаємо свою землю, свої життя та майбутнє своїх дітей.

Можливо, в уяві КНР ми маємо захищати себе їжею та теплим одягом, то може КНР тоді почне з себе і припинить свої програми озброєння, а кошти інвестуватиме у гуманітарну допомогу своєму населенню, яке потерпає від бідності.

Позиція народу України

І ми хочемо "щоб Росія була ослаблена до рівня, коли вона не зможе більше це повторити" – це не позиція США або Великої Британії, це позиція народу України, яку вони повторили.

Українці боротимуться за кожен акр свої території та за право самим вирішувати, як ми хочемо жити. І так, ми переконані, що поки Імперія зла не буде знищена та покарана, нашим дітям, як і всім іншим у світі, загрожуватиме небезпека.

Тому декому краще заткнутися, поки безстрашний український народ з допомогою надійних і мудрих союзників береже їх мирний сон та робить все для того, щоб їх діти не прокидалися від повітряних сирен, як наші.