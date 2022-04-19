Воюють або свіжомобілізовані, або бойовики, – Гайдай про важку ситуацію в Рубіжному і Попасній

Ворог дуже добре розумів, де розташовані наші війська, тому триматись просто за землю ціною життя наших захисників нема сенсу. Воїни ЗСУ успішно зайняли нові позиції та активно тримають там оборону.

Про це у ефірі 24 каналі розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підтвердив відхід ЗСУ із деяких позицій, проте переконав,що наше військо продовжує давати гідну відсіч ворогу.

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Наші захисники все ж трохи відійшли з утримуваних рубежів у Кремінній, адже за 2 місяці оборони там вже не залишилось живого місця, додав Сергій Гайдай.

Гарячі точки Луганщини

Ситуація в Рубіжному та Попасній залишається важкою, там гарячі вуличні бої зараз відбуваються, а вночі ворог використовував авіацію, завдавав ракетних ударів,

– повідомляє очільник Луганської ОВА.

"Але у ворожих сил нічого не вийшло, наші хлопці збили і безпілотний "Орлан-10", кілька десятків БМП, трохи орків також знищили," – переконує Гайдай.

Не знаємо чи це були кадирівці, бо вони йдуть позаду завжди, щоб лише фотографуватися. Припускаю, що це свіжомобілізовані або ж із ОРДЛО,

– стверджує очільник Луганщини.

Додамо, що населення Луганщини вдалось евакуювати майже повністю. Зі слів Гайдая розуміємо, що Луганщину покинуло 80% населення. Наразі в області залишилося близько 20% від того населення, яке було до 24 лютого, а саме – близько 70 тисяч людей.

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