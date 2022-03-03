У Вознесенську почалися артобстріли – усім в укриття

Росія восьмий день атакує Україну. Окупанти обстрілюють Вознесенськ, що на Миколаївщині.

Російські вбивці намагаються прорватися на миколаївському напрямку, але місцеві чинять тотальний опір. Наразі обстріли чути у Вознесенську.

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Очевидці опублікували відео. На ньому чутно, як обстрілюють місто й звучить сигналізація на автомобілях.

Злочини росіян на Миколаївщині

Російські вбивці переодягаються у цивільний одяг, щоб потрапити на територію Миколаєва. Місцевим слід бути дуже уважними та обережними. Наразі відомо, що на території мікрорайону Болгарка у Миколаєві приблизно 30 рашистів переодягнулися у цивільний одяг й намагаються проникнути на територію міста по інший берег річки.

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