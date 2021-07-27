Впала з батута: у Кременчуці важко травмувалася дівчинка

У Кременчуці Полтавської області під вечір 26 липня 12-річна дівчинка впала з батута. Дитину з травмами відвезли у лікарню.

У якому стані дівчинка

Інцидент трапився у парку "Придніпровський". Розваги для дитини закінчилися у лікарні.

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Дівчину госпіталізували у травматологічне відділення лікарні. У неї діагностували:

травми шиї,

забій грудно-поперекового відділу хребта,

компресійний перелом тіла.

Схожий інцидент у Чернівцях

5 липня у торговельному центрі у Чернівцях на батуті травмувалася 10-річна дівчинка. Постраждалу відвезли у лікарню із закритим переломом обох передпліч.

За цим фактом правоохоронці навіть відкривали кримінальну справу. Втім вони закрили її, коли батьки дитини сказали, що та травмувалася з власної необережності, а претензій до торговельного центру вони не мають.

Правила поведінки на батуті