Впала з батута: у Кременчуці важко травмувалася дівчинка
Джерело:"Кременчуцька газета"
У Кременчуці Полтавської області під вечір 26 липня 12-річна дівчинка впала з батута. Дитину з травмами відвезли у лікарню.
У якому стані дівчинка
Інцидент трапився у парку "Придніпровський". Розваги для дитини закінчилися у лікарні.
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Дівчину госпіталізували у травматологічне відділення лікарні. У неї діагностували:
- травми шиї,
- забій грудно-поперекового відділу хребта,
- компресійний перелом тіла.
Схожий інцидент у Чернівцях
5 липня у торговельному центрі у Чернівцях на батуті травмувалася 10-річна дівчинка. Постраждалу відвезли у лікарню із закритим переломом обох передпліч.
За цим фактом правоохоронці навіть відкривали кримінальну справу. Втім вони закрили її, коли батьки дитини сказали, що та травмувалася з власної необережності, а претензій до торговельного центру вони не мають.
Правила поведінки на батуті
- Дорослим не можна залишати дитину на батуті без нагляду.
- Готуючись до стрибків, варто вийняти усе з кишень.
- Одночасно на батуті може перебувати не більше ніж 2 людей.
- Заходи на батут слід босоніж або в шкарпетках, чешках чи легких кросівках.
- Найкраще стрибати в центрі батута.
- Не можна стрибати на мокрому або забрудненому батуті.