Впала декорація: артист Большого театру загинув прямо на сцені

Артист Большого театру у Москві Євген Кулеш 9 жовтня загинув на сцені. Під час вистави "Садко" на актора впала декорація.

Важка декорація опустилась на сцену та вдарила артиста по голові. На жаль, 37-річний виконавець помер ще до приїзду швидкої.

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Артист не встиг відскочити

Кулеш начебто відійшов у неправильому напрямку та натрапив на декорацію, яка опускалась. Відійти не встиг. Глядачі спочатку подумали, що це частина вистави.

Натомість артисти у паніці просили персонал підняти реквізит. Потім стали вигукувати "викличте швидку, тут кров". Оголосили антракт, а потім заявили про зупинення вистави.

Проводять перевірку

Слідчий комітет та прокуратура проводять перевірку обставин загибелі актора. Крім того, у телеграм-каналах пишуть, що перевіряють навіть версію про ймовірне алкогольне сп'яніння Кулеша.

Що відомо про загиблого

Кулешу було всього 37 років. Він грав у Большому театрі з 2002 року.



Євген Кулеш / Фото з телеграм-каналу Mash