Фото змії опублікував Сергій Леонідович. За його словами, подія трапилась у будинку його брата.

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"Може з другого поверху виповзла, може з дерева поруч... Почули, як щось впало, обернулись, а це змійка", – розповів Сергій.



Змія залізла у житловий будинок / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Леонідовича

Змія поводилась спокійно. В коментарях під фото зазначили, що це, ймовірно, мідянка.

Довідка. Мідянка – неотруйна змія, завдовжки 600 – 700 міліметри, хоча іноді може бути і більшою. Найчастіше трапляється в західних регіонах України. Занесена до третього видання Червоної книги України.

Очевидцям вдалось віднести змію до ріки.

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Як уникнути укусу змії

Особливо треба бути обережним на природі, насамперед збираючи ягоди або гриби.

Прихопіть зі собою палицю, аби розсувати зарослі, листя та обстежити ущелини, щоб ненароком не натрапити на плазуна.

Взувайте надійне взуття та одягайте широкі штани, заправивши їх у черевики так, щоб утворився напуск.

Якщо змія кусатиме, то вона зможе прокусити лише тканину, а не шкіру.



Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу