Фото змії опублікував Сергій Леонідович. За його словами, подія трапилась у будинку його брата.

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"Може з другого поверху виповзла, може з дерева поруч... Почули, як щось впало, обернулись, а це змійка", – розповів Сергій.

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Змія залізла у житловий будинок / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Леонідовича

Змія поводилась спокійно. В коментарях під фото зазначили, що це, ймовірно, мідянка.

Очевидцям вдалось віднести змію до ріки.

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Як уникнути укусу змії

  • Особливо треба бути обережним на природі, насамперед збираючи ягоди або гриби.
  • Прихопіть зі собою палицю, аби розсувати зарослі, листя та обстежити ущелини, щоб ненароком не натрапити на плазуна.
  • Взувайте надійне взуття та одягайте широкі штани, заправивши їх у черевики так, щоб утворився напуск.
  • Якщо змія кусатиме, то вона зможе прокусити лише тканину, а не шкіру.


Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу