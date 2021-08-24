Фото змії опублікував Сергій Леонідович. За його словами, подія трапилась у будинку його брата.
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"Може з другого поверху виповзла, може з дерева поруч... Почули, як щось впало, обернулись, а це змійка", – розповів Сергій.
Змія залізла у житловий будинок / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Леонідовича
Змія поводилась спокійно. В коментарях під фото зазначили, що це, ймовірно, мідянка.
Очевидцям вдалось віднести змію до ріки.
Важливо Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога
Як уникнути укусу змії
- Особливо треба бути обережним на природі, насамперед збираючи ягоди або гриби.
- Прихопіть зі собою палицю, аби розсувати зарослі, листя та обстежити ущелини, щоб ненароком не натрапити на плазуна.
- Взувайте надійне взуття та одягайте широкі штани, заправивши їх у черевики так, щоб утворився напуск.
- Якщо змія кусатиме, то вона зможе прокусити лише тканину, а не шкіру.
Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу