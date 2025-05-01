Впав у Чорне море: Сили оборони знищили ракетами новітній реактивний дрон Росії

Новітній реактивний дрон Росії було знищено 29 травня. Збити його вдалося із ракетного комплексу, який був розроблений ГУР.

Сталося це під час відбиття нічної російської атаки безпілотників на Одещину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Ракетний комплекс ГУР знищив "Дань-М"

Мобільний ракетний комплекс розробляли за підтримки іноземних партнерів. Він оснащений ракетами Р-73.

"Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки", – розповіли у ГУР.

Під час чергової російської атаки бійці Сил безпеки і оборони України виявили російський дрон та завдали по ньому удару.

Як виявилося, це був новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-М". Він впав у Чорне море.

Ракетний комплекс ГУР знищив "Дань-М": дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що росіяни атакували саме цим БпЛА. Як розповів фахівець з радіозв'язку "Флеш", "Дань-М" – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку Росія переробила на ударний безпілотник.