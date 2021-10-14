Впав прямо на ліжко: у Канаді метеорит врізався у приватний будинок
Джерело:CBC
У місті Голден в Канаді метеорит впав у приватний будинок. Космічне тіло пробило дах та прилетіло на ліжко.
Цікаво, що метеорит впав прямо у спальні власниці будинку. На щастя, жінка не постраждала.
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Перед падінням метеорита став гавкати собака
Жителька будинку Рут Гамільтон розповіла, що перед інцидентом почав гавкати її собака. Відтак жінка подумала, що камінь прилетів з дороги неподалік, де проводили ремонти.
Однак правоохоронці спростували таку версію.
Жінка хоче залишити камінь на пам'ять
Професор факультету фізики й астрономії Західного університету Лондона Пітер Браун розповів, що в той день астрономи зафіксували падіння космічного тіла в регіоні, де живе Гамільтон.
Жінка готова надіслати камінь науковцям для його подальшого вивчення, але потім хотіла б його лишити собі на пам'ять.
Метеорит на ліжку / Фото CBC
Величезний метеорит пронісся над Норвегією
У місті Осло у липні 2021 року пронісся величезний метеорит. Він ненадовго освітив південну частину Норвегії.
Було видно вогняну кулю, що падає з неба з яскравим спалахом, який освітив пристань для яхт. Проте ніяких уламків та повідомлень про руйнування не надходило.