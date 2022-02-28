Здійснили чергову кібератаку на кремль: впав сайт пропагандистів окупанта "Вести.Ru"

Перестав відкриватися один із найвідоміших ресурсів російської пропаганди vesti.ru. Наразі невідомо, що стало причиною такої хорошої події.

Пропагандистський ресурс ворога перестав працювати вночі 28 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий сайт vesti.ru.

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Які ще сайти повалили в цю ніч

Ймовірно, припиненням роботи пропагандистів, була хакерська атака. Та об'єднання хакерів, які воюють з Росією, Anonymous не писало про свою атаку на "вєсті".

Наразі ця анонімна спільнота вже взялася за інформаційні потоки ворога України. О 1 годині ночі в цей же день хакери повідомили, що повалили government.ru – сайт правління росії. А за кілька годин до цього кібератакою розтрощили безпеку kremlin.ru – сайт кремля.



Неробочий сайт "новин" окупанта / Скриншот 24 каналу

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