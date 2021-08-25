Вперше в історії США: командиром атомного авіаносця стала жінка

Капітан Емі Бауерншмідт стала командиром атомного авіаносця Військово-морських сил США. Це вперше в історії країни таку посаду обійняла жінка.

Бауерншмідт призначили на посаду командира атомного авіаносця USS Abraham Lincoln ще у грудні 2020 року, однак у серпні 2021 року під час офіційної церемонії їй передали повноваження.

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У США командиром атомного авіаносця стала жінка

Емі Бауерншмідт замінила на посту капітана Уолта Слотера. Під час церемонії зачитали накази про зміну постійного місця дислокації колишнім і новим капітаном авіаносця. Слотер зазначив, що "передає командування у надійні руки капітана Бауерншмідт".

Немає більш смиренного відчуття відповідальності, ніж знання того, що тобі доручили керувати людьми, обраними для того, аби робити нашу націю кращою,

– зазначила Бауерншмідт.

Що відомо про Емі Бауерншмідт

Народилася в місті Мілвокі, що у штаті Вісконсин. У 1994 році закінчила академію ВМС США. Цікаво, що випускниці того року стали першими жінками, які несли службу на бойових кораблях та літаках.

Розпочала кар'єру у флоті пілотом вертольота Anti-submarine Squadron Light (HSL) 45 Wolfpack в Сан-Дієго на есмінці USS John Young.

Брала участь в операціях в північній частині Перської затоки. За всю кар'єру налітала понад 3 тисячі годин.



Перша в історії США жінка-командир атомного авіаносця / Фото ВМС США

Попередній командир авіаносця: основні досягнення

Слотер керував авіаносцем протягом понад 2 років. За цей час USS Abraham Lincoln взяв участь у найбільшому бойовому навчанні, яке тривало 10 місяців і передбачало дислокації в різних куточках світу.

За заслуги чоловіка нагородили орденом "Легіон Заслуг".



Уолт Слотер – попередній командир авіаносця / Фото ВМС США